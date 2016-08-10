В Одессе к 25-летию независимости Украины пройдет международная филателистическая выставка.

В Одессе к 25-летию Независимости Украины состоится международная филателистическая выставка.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе мэрии, 24 августа в Морской арт-галерее выставочного центра Одесского морского вокзала откроется международная филателистическая выставка «ОДЕССАФИЛЭКС-2016». Выставка посвящена 25-летию независимости Украины и пройдет при поддержке Ассоциации филателистов Украины.

В рамках выставки запланирован ряд мероприятий - презентация и спецгашение марки, выпущенной эксклюзивно к 25-летию независимости Украины; презентация и спецгашение марки «Первый день» художественной почтовой марки «Награды Украины»; спецгашение «III Международная филателистическая выставка «Одессафилэкс-2016».

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В выставке примут участие коллекционеры из Украины, Германии, Польши, Беларуси и Венгрии. Самому юному участнику – 13 лет.

Экспозиция будет размещена на 250 двухсторонних выставочных стендах. Тематические экспонаты: спорт, животный мир, искусство, природа; история независимости Украины, почтовые марки и почтовая история Украины с первых дней существования страны с 1918 года и по сегодняшний день.

На выставке представлены все классы по регламенту FIP: традиционная филателия, почтовая история, тематическая филателия, ревеню, одностендовые экспонаты, литературный класс.

Выставка проводится при признании Европейской филателистической ассоциации. Для оценки экспонатов будет работать международное жюри.

Выставка продлится по 28 августа. Вход свободный.