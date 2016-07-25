Активисты собрались на въезде в Борисполь, чтоб не пропустить участников "крестного хода" УПЦ МП в Киев (фоторепортаж)

Как передает корреспондент УНИАН, активисты держат в руках флаги Украины, а также красно-черные знамена ОУН.

Читайте такжеВ МВД предупредили о готовности в случае необходимости применить "непопулярные методы" во время "крестного хода"

При этом канал "24" уточняет, что на въезде в город собралось около 100-150 человек. На место приехали три автобуса с правоохранителями и несколько патрулей.

Согласно сообщению, среди присутствующих есть также представители ОУН. Они обещают не пропустить "крестный ход" в город.

Активисты поставили условия: участники "крестного хода" могут попасть в Борисполь только на автобусах, или если представители УПЦ МП "подвергнут анафеме Владимира Путина и проведут молебен на кладбище, где лежат военные, погибшие в зоне АТО".

Отмечается, что участников "хода" ожидают с 16:00 до 18:00.

Также сообщается, что участники "крестного хода", идущие с востока, сегодня будут ночевать вблизи Борисполя, а участники, идущие с запада, - неподалеку от аэродрома "Чайка".

В начале июля в Тернопольской и Донецкой областях стартовал так называемый "Крестный ход за мир", организованный УПЦ Московского патриархата. Участники "хода" в конце июля планируют прибыть в Киев. 27 июля запланировано шествие в центре Киева.

Как сообщал УНИАН, в Киеве безопасность во время "крестного хода" будут обеспечивать 4,5 тысячи полицейских.