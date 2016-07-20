ГПУ предупредила киевлян о возможных провокациях в ближайшие дни: массовые акции только с металлодетекторами

Луценко предложил усилить внимание за массовыми акциями в столице в ближайшее время. Об этом он заявил во время совещания силовиков с президентом Украины, сообщили в пресс-службе главы государства.

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«Я не думаю, что мы должны что-то запрещать, но любые акции в ближайшее время должны организовываться с применением рамок металлоискателей. Слишком много информации поступает о возможных провокациях в ближайшие дни, и в связи с сегодняшней страшной событием с Павлом это может действительно быть частью какого-то большего плана», - сказал он.

В свою очередь председатель СБУ Василий Грицак сообщил, что силовые структуры с привлечением лучших специалистов проводят скоординированные следственные действия. «Мы имеем базу данных применения самодельных взрывных устройств. Рассчитываем на помощь и консультативную, и практическую наших иностранных партнеров», - отметил он. По его словам, СБУ будет работать над версией, что целью убийства журналиста была дестабилизация ситуации в Украине.

Как сообщал УНИАН, журналист Павел Шеремет погиб сегодня утром в центре Киева в результате взрыва автомобиля. Полиция квалифицирует гибель журналиста как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей.

Шеремет последние пять лет жил в Киеве, работал в "Украинской правде", был ведущим на радио "Вести".