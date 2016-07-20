К расследованию убийства Шеремета привлекут европейских экспертов

Об этом он заявил сегодня во время совещания с силовиками, сообщает пресс-служба главы государства.

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«Президент также поручил министру иностранных дел связаться с партнерами из ЕС для того, чтобы пригласить их экспертов для расследования убийства журналиста», - говорится в сообщении.

Президент сообщил, что попросил помощи у международных партнеров и обсудил с посольством США в Украине привлечение в следственную группу экспертов ФБР, которые имеют уникальные методы в исследовании взрывной техники.

Глава государства подчеркнул, что расследование должно быть максимально прозрачным.

Президент выразил соболезнования родным и близким погибшего, в частности Алене Притуле, которой по поручению президента должна быть предоставлена охрана.

Как сообщал УНИАН, Шеремет погиб сегодня утром в центре Киева в результате взрыва автомобиля. Автомобиль принадлежал руководителю издания "Украинская правда" Притуле, но ее в машине не было. Полиция квалифицирует гибель Шеремета как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей. Журналист последние пять лет жил в Киеве, работал в "Украинской правде", был ведущим на радио "Вести".