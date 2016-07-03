В Одессе начались торжества по случаю Дня Военно-морских сил Украины (фото)

Как передает корреспондент УНИАН, церемония проходит на Морском вокзале Одесского морпорта.

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У причальной стенки вокзала ошвартованы корабли ВМС, на верхних палубах которых в праздничной, белой форме выстроился личный состав. Матросы, мичманы, офицеры равнялись на флаг ВМС, который торжественно подняли на кораблях. Следом – поднимали праздничные флаги расцвечивания.

В церемонии принимают участие министр обороны Украины, генерал армии Степан Полторак, исполняющий обязанности командующего ВМС Украины генерал-лейтенант Игорь Воронченко, начальник штаба, заместители командующего ВМС, почетные гости – представители местного руководства, общественных организаций, ветераны.

Оркестр ВМС, чеканя шаг, исполнил марш. Министр обороны, представители Генштаба, командование ВМС, почетные гости направились к стоящим рядом катерам. Они выходят на внешний рейд, где пройдет традиционная церемония возложения венка и цветов на воду - в честь погибших в годы войны военных и гражданских моряков.

Как сообщал УНИАН, в сегодняшних мероприятиях в Одессе по случаю Дня Военно-морских сил ожидается участие президента Украины Петра Порошенко