Генштаб поздравил военных моряков с профессиональным праздником: несмотря на коварный удар, украинский флот выстоял

На странице Генштаба в Facebook было обнародовано поздравление начальника Генерального штаба – Главнокомандующего Вооруженных сил Украины генерала армии Виктора Муженко.

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"Гибридная российская вооруженная агрессия стала для личного состава Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины настоящей проверкой на верность и гражданскую зрелость. Несмотря на мощный коварный удар, украинский флот благодаря мужеству и жертвенности лучших патриотов выстоял, тем самым создав условия для возрождения и нового развития", - считает Муженко.

На сегодня Военно-Морские силы достойно выполняют задачи по предназначению в составе сил антитеррористической операции, проводят мероприятия боевой деятельности в Черном море, укрепляют уровень региональной безопасности на юге Украины, считают в Генштабе.

Руководство государства принимает системные меры по повышению эффективности рыботы всех компонентов Военно-Морских сил: "И это только начало большой работы, конечной целью которой является создание современных Военно-Морских сил, способных адекватно ответить на вызовы и угрозы с морского направления".

"По случаю праздника выражаю искреннюю благодарность личному составу и ветеранам Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины за самоотверженную службу Родине. Желаю вам крепкого здоровья, выдержки и несгибаемой силы духа, побед и новых свершений в деле защиты морских рубежей Украины и восстановления ее территориальной целостности!" – подчеркнул Виктор Муженко.