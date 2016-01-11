Суд признал незаконным отсутствие украинского алфавита на клавиатуре ноутбуков

Преподаватель Львовского национального университета имени Ивана Франко и общественный активист Святослав Литинский выиграл в суде дело против Hewlett Packard после того, как приобрел ноутбук этого производителя, у которого на клавиатуре не было украинского алфавита. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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"Судом установлено. Так, полученный истцом товар ноутбук HP proBook 450 Gl не содержит маркировку клавиатуры на украинском языке и отсутствие энергетической маркировки на украинском языке. Таким образом, маркировка товара (ноутбука) и энергетическое маркирование товара только на негосударственном языке противоречит требованиям нормативно-правовых актов, а следовательно - является недостатком", - процитировал Литинский решение суда.

Как сообщал УНИАН, ранее Святослав Литинский уже обратился с иском к министру внутренних дел Украины Арсену Авакову, обвиняя его в нарушении языкового законодательства. Активист через суд потребовал обязать МВД предоставить ему аутентичный перевод на украинском (государственном) языке видеозаписи выступления министра во время запуска в Львове новой патрульной полиции.

3 сентября пресс-секретарь МВД Артем Шевченко на своей странице в Фейсбук сообщил, что из-за иска львовского активиста к Авакову о нарушении языкового законодательства, отныне в Министерстве внутренних дел Украины будут переводить все видеовыступления на государственный язык.