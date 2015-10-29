Аваков обжалует обязательство переводить свои выступления на украинский язык
Министр внутренних дел Арсен Аваков обжаловал решение суда, которым МВД обязали выдать львовскому активисту Святославу Литинскому перевод русскоязычного выступления министра на украинский язык.
Об этом Литинский сообщил на своей странице в Facebook.
"Угадайте, что нам приготовил на "День украинского языка" господин Арсен Аваков? На 9 ноября назначена апелляцию относительно выступлений на иностранном языке господина министра (неправомерного отказа в переводе выступления господина министра)", - написал он.
По мнению активиста, ведомство Авакова таким образом занимается борьбой с украинским языком.
"Напомню, первую инстанцию МВД проиграло. И решило направить все свои усилия на борьбу против украинского языка... Очень знаковая дата и суд", - добавил он.
14 сентября Литинский сообщил, что добился того, что суд признал противоправным отказ в выдаче ему перевода выступления Авакова на русском языке.
Тогда он назвал это решение "полупобедой", а в комментариях добавил, что "(согласно решению) далее должны все переводить, как минимум", анонсировав, что "дальше будет аналогичный вопрос к телевидению", поскольку иск касался только перевода выступления министра, размещенного на сервисе Youtube.
Еще до вынесения решения пресс-секретарь МВД Артем Шевченко пообещал, что видеовыступления министра будут "сопровождаться аутентичным переводом на государственный язык".