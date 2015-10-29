Аваков обжалует обязательство переводить свои выступления на украинский язык

Об этом Литинский сообщил на своей странице в Facebook.

"Угадайте, что нам приготовил на "День украинского языка" господин Арсен Аваков? На 9 ноября назначена апелляцию относительно выступлений на иностранном языке господина министра (неправомерного отказа в переводе выступления господина министра)", - написал он.

По мнению активиста, ведомство Авакова таким образом занимается борьбой с украинским языком.

"Напомню, первую инстанцию МВД проиграло. И решило направить все свои усилия на борьбу против украинского языка... Очень знаковая дата и суд", - добавил он.

14 сентября Литинский сообщил, что добился того, что суд признал противоправным отказ в выдаче ему перевода выступления Авакова на русском языке.

Тогда он назвал это решение "полупобедой", а в комментариях добавил, что "(согласно решению) далее должны все переводить, как минимум", анонсировав, что "дальше будет аналогичный вопрос к телевидению", поскольку иск касался только перевода выступления министра, размещенного на сервисе Youtube.

Еще до вынесения решения пресс-секретарь МВД Артем Шевченко пообещал, что видеовыступления министра будут "сопровождаться аутентичным переводом на государственный язык".