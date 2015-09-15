Под Славянском установили памятный знак погибшим военным и мирным жителям (фото)

Монумент "Павшим защитникам Украины и погибшим мирным гражданам" расположили под разбитым понтонным мостом у реки Казенный Торец. Место выбрали неслучайно – именно здесь в прошлом году велись бои, о которых до сих пор напоминают следы от пуль на указателях и разбитые дома в окрестности, пишет Newsroom.

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Инициатором установки креста стал харьковчанин, экс-боец батальона "Донбасс" Алексей Антипов.

"Для меня установление памятного креста - это не только дань памяти погибшим, но, в том числе, и постоянное напоминание о том, что в результате преступления, совершенного российской властью против Украины и ее жителей, погибли тысячи моих сограждан, - говорит Алексей. - Одним из напоминаний об этой подлости будет служить этот крест".

Памятный знак весом 250 килограмм и внушительных размеров – 4,5 метров в длину и 2 в ширину – всего за 10 дней изготовили харьковские мастера, а устанавливали его дружным военным братством.

Бойцы из 93-й отдельной механизированной бригады, батальонов "Донбасс", "Айдар", 39-го батальона выкопали яму, установили крест и укрепили конструкцию цементом. Вкопали крепко, а вот для охраны его под мостом есть целый блокпост.

"Важное дело делаете, ребята. Я сам уже воюю больше года, был в Иловайском котле, потерял своих пацанов, - рассказал боец 40-го батальона "Дед", который сейчас вместе со своими ребятами охраняет мост. – Этот крест – наша дань погибшим, мы за ним присмотрим, не переживайте".

С установкой памятника харьковчанам помогли бойцы 95-й отдельной аэромобильной бригады. Согласились сразу, ведь именно здесь погибли их побратимы.

"Такие памятники для Украины очень важны. Мы не забываем тех людей, которые очень много сделали для нашего государства. Это наши братья, с которыми мы шли рядом во время войны. Мы всегда будем помнить и равняться на них", - рассказал в.и.о командира 95-й бригады по работе с личным составом Александр Пашкевич.