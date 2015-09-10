Кремль ничего не знает о новой военной базе на границе с Украиной: "это вопрос к Минобороны"

"Нужно обращаться с этим вопросом в министерство обороны, потому что министерство обороны, собственно, занимается вопросами обороны и национальной безопасности на территории РФ так, как оно хочет", - сказал Песков, отвечая на вопрос, с чем может быть связано создание военной базы, сообщает РИА Новости.

Как сообщал УНИАН, по данным СМИ, Россия начала строительство огромной военной базы возле украинской границы.

Согласно плану строительства, на базе будет склад для боеприпасов, казармы для нескольких тысяч солдат, что может "свидетельствовать о том, что Кремль готовит затяжное противостояние с Киевом".