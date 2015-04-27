СБУ: Военный патруль задержал группу диверсантов, в составе которой - два россиянина

Украинские военнослужащие задержали 6 диверсантов, двое из которых - граждане РФ.

О результатах этой боевой операции доложил президенту Украины Петру Порошенко председатель СБУ Валентин Наливайченко.

В частности, как говорится в переданном УНИАН комментарии советника главы СБУ Маркияна Лубкивского, Наливайченко доложил, что «во время недавней боевой операции военнослужащими Вооруженных сил Украины были задержаны двое российских вооруженных боевиков, которые в составе ДРГ под прикрытием ночи попытались совершить нападение на украинский блокпост».

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В результате боевого столкновения мобильным военным патрулем ВСУ были задержаны шесть человек, двое из которых - российские граждане. Один боевик уничтожен, как и уничтожен автотранспорт диверсантов.

Как отмечается, задержанные и уничтоженные лица имели при себе стрелковое оружие (6 шт. АК), гранаты и один РКК.

В настоящее время СБУ проводит опрос задержанных.

"Подчеркиваю, что это лишь часть информации, которую СБУ планирует обнародовать по этому поводу. Уже в ближайшее время мы предоставим важные дополнительные детали этой истории, которая свидетельствует не только о том, что граждане РФ берут в руки оружие против украинцев...", - отметил Лубкивский.