СБУ задержала 10 диверсантов, которые готовили новые взрывы на день освобождения Одессы (фото)

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил советник главы СБУ Маркиян Лубкивский.

По его словам, диверсанты планировали начинить самодельные взрывные устройства гвоздями, нарезанной железной проволокой, болтами, гайками, лентами с наклеенными металлическими осколками, чтобы увеличить количество пострадавших.

В частности, в результате масштабной спецоперации, как отметил Лубкивский, сотрудники СБУ задержали в Одессе 10 диверсантов, провели 20 обысков, во время которых изъяты доказательства того, что деятельность преступной группы координировалась представителями российских спецслужб.

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По словам Лубкивского, террористы действовали под прикрытием общественной организации, которая цинично использовала трагедию 2 мая прошлого года в Одессе для подстрекательства граждан и расшатывания ситуации.

«При обысках у злоумышленников изъята калькуляция согласованных с российскими кураторами провокаций, митингов и флешмобов, финансирование которых обеспечивали спецслужбы РФ», - отметил советник главы СБУ.

Также установлено, что задержанная группа получала задания непосредственно через созданный ФСБ РФ координационный центр, который возглавляет гражданка Украины по прозвищу “Гюрза”. Известно, что эта особа причастна к организации ряда терактов в Одессе, после совершения которых сбежала в Москву с помощью российских спецслужб.

По ее рекомендациям диверсионная группа распределялась на так называемых «политтехнологов» и «силовой блок». Во первых, сотрудники СБУ изъяли во время обысков списки членов организации, планы мероприятий, электронные носители информации с антиукраинскими материалами, сепаратистскую символику и пророссийские агитки.

Боевиков группы возглавлял бывший сотрудник одесского спецподразделения “Беркут” по прозвищу “Кубинец”. У него изъяты детали самодельных взрывных устройств, 5 литров химического вещества для изготовления взрывчатки, пистолеты, холодное оружие, бутылки с зажигательной смесью, бронежилеты, российские флаги и георгиевские ленты.

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Как отметил Лубкивский, на данный момент продолжаются мероприятия по задержанию всех членов террористической организации, а также их проверяется их причастность к другим диверсионным преступлениям, совершенным в Одессе, в том числе к беспорядкам, которые произошли в городе 2 мая прошлого года.

Ранее в СБУ сообщили, что Азаров, Царев и Олейник финансируют акции по дестабилизации ситуации в Украине.