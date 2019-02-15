Настя Каменских показала нетронутое косметикой лицо (фото)

В кадре артистка позирует без макияжа.

Популярная украинская певица Настя Каменских, выступающая под псевдонимом NK, показала, как выглядит без макияжа.

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Снимок опубликован на ее странице в Instagram в stories. В кадре артистка позирует без макияжа, в черной теплой кофте и с чашкой. Волосы Насти собраны так, что полностью открывают ее нетронутое косметикой лицо.

Ранее Настя Каменских выпустила клип на песню "Попа, как у Ким". В кадре артистка устроила эротические танцы в разных откровенных образах.