Настя Каменских показала нетронутое косметикой лицо (фото)
14:12, 15 февраля 2019Общество
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В кадре артистка позирует без макияжа.
Каменских предстала в новом образе / фото instagram.com/stories/kamenskux
Популярная украинская певица Настя Каменских, выступающая под псевдонимом NK, показала, как выглядит без макияжа.
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Снимок опубликован на ее странице в Instagram в stories. В кадре артистка позирует без макияжа, в черной теплой кофте и с чашкой. Волосы Насти собраны так, что полностью открывают ее нетронутое косметикой лицо.
Ранее Настя Каменских выпустила клип на песню "Попа, как у Ким". В кадре артистка устроила эротические танцы в разных откровенных образах.
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