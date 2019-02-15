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Настя Каменских показала нетронутое косметикой лицо (фото)

14:12, 15 февраля 2019
Общество
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Каменских предстала в новом образе / фото instagram.com/stories/kamenskux

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Снимок опубликован на ее странице в Instagram в stories. В кадре артистка позирует без макияжа, в черной теплой кофте и с чашкой. Волосы Насти собраны так, что полностью открывают ее нетронутое косметикой лицо.

Ранее Настя Каменских выпустила клип на песню "Попа, как у Ким". В кадре артистка устроила эротические танцы в разных откровенных образах.  

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Теги: #фото#Настя Каменских