Nokia придумала мобильник из вторсырья (фото)
10:22, 14 февраля 2008Наука и IT
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Клавиатура - из старых автомобильных покрышек
Финская компания Nokia на Всемирном мобильном конгрессе в Барселоне представила прототип мобильного телефона, полностью созданного из вторсырья, пишет Register Hardware.
Корпус и отдельные части устройства под названием Remade выполнены из переработанных металлических банок и пластиковых бутылок. Для клавиатуры использовались старые автомобильные покрышки.
Разработчики надеются воссоздать из вторсырья и электронную начинку, хотя пока Remade не умеет набирать номер и принимать звонки, отмечает Лента.ру.
О сроках выпуска Remade пока ничего неизвестно.
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