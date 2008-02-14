Nokia придумала мобильник из вторсырья (фото)

Финская компания Nokia на Всемирном мобильном конгрессе в Барселоне представила прототип мобильного телефона, полностью созданного из вторсырья, пишет Register Hardware.

Корпус и отдельные части устройства под названием Remade выполнены из переработанных металлических банок и пластиковых бутылок. Для клавиатуры использовались старые автомобильные покрышки.

Разработчики надеются воссоздать из вторсырья и электронную начинку, хотя пока Remade не умеет набирать номер и принимать звонки, отмечает Лента.ру.

О сроках выпуска Remade пока ничего неизвестно.