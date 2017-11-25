Киберполиция предупреждает о распространении вируса-шифровальщика Scarab

Киберполиция зафиксировала массовое распространение вируса-шифровальщика, известного как Scarab. Об этом сообщает департамент киберполиции Национальной полиции Украины.

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Вирус шифровальщик, известный как Scarab впервые был обнаружен специалистами по кибербезопасности в июне 2017 года. 24 ноября, было зафиксировано его распространения с помощью крупнейшей спам-ботнетсети "Necurs".

Специалисты по кибербезопасности установили, что с использованием "Necurs" было отправлено более 12,5 млн электронных писем в которых содержались файлы с новой версией Scarab ransomware.

Электронные письма, в которых содержался Scarab, были замаскированы под архивы с отсканированными изображениями.

Пользователи электронной почты, получая сообщения, видели, что к нему якобы были прикреплены файлы с изображениями отсканированных документов. К примеру: "Отсканировано от Lexmark", "Отсканировано от HP", "Отсканировано от Canon", "Отсканировано от Epson"

Эти письма содержали внутри архив 7Zip, с заархивированным Visual Basic скриптом. После его срабатывания на компьютер пользователя загружается и запускается EXE-файл - вирус Scarab ransomware.

После успешного шифрования вирус создает и автоматически открывает текстовый файл с тербованием выкупа, а затем размещает его на рабочем столе.

Сумма выкупа в сообщении не указывается. Однако злоумышленники обращают внимание жертвы на то, что сумма выкупа будет увеличиваться со временем, пока пострадавший не свяжется с авторами Scarab по электронной почте или BitMessage.

За сутки в Департамент киберполиции Национальной полиции Украины не поступало обращений и заявлений по поводу поражения этим вирусом.

Для уменьшения риска заражения техники вирусом, специалисты по киберполиции рекомендуют пользователям тщательно и внимательно относиться ко всей электронной корреспонденции. Не стоит открывать такие приложения, даже если они пришли из надежного источника. Также в полиции советуют получать подтверждение передачи файлов от адресата другими доступными каналами связи (телефон, смс, мессенджеры).