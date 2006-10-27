В Киеве начнется празднование Дня Автомобилиста Украины

В субботу, 28 октября в Киеве на Майдане Незалежности состоится празднование Дня автомобилиста Украины, организаторами которого выступили Всеукраинский Союз Автомобилистов (ВСА) и Украинский Автомобильный Альянс (УАА).

Начало в 11:00. По улице Крещатик пройдут соревнования автомобилей по спортивному маневрированию в различных категориях и среди различных марок машин автоклубов Украины.

Празднование завершится концертом популярных украинских и зарубежных артистов: В. Бутусов и группа «Ю-питер», «Здоб ши Здуб», «Авиатор», Светлана Лобода, «Mad Heads XL», «Bottle Grin», шоу — балет «The Best».