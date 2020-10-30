Одесская облгосадминистрация не обращалась в Кабинет министров Украины по поводу выделения средств из резервного фонда, несмотря на то, что ситуация с засухой признана чрезвычайной.

Об этом сообщила народный депутат от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Татьяна Плачкова на своей странице в Facebook.

«Получила ответ Минэкономики по своему депутатскому обращению о необходимости поддержки пострадавших от засухи аграриев. Суть его была простой и очень понятной: четко изложенные предложения по снижению налогового давления на сельскохозяйственных товаропроизводителей Одесской области, для которых 2020 год стал настоящим испытанием, поставив их на грань банкротства», – рассказала она.

Парламентарий отметила, что речь шла о критическом социально-экономическом положении всего южного региона Одесчины.

«Засуха привела к тому, что средств для уплаты налогов и арендной платы за пользование земельными участками аграриям катастрофически не хватает. Под угрозой и посевная-2020. Вместе мы выработали комплекс конкретных мер, которые бы спасли ситуацию, и разработали законопроект № 3841 по предоставлению производителям сельхозпродукции области на безвозвратной основе единовременной денежной помощи из резервного фонда госбюджета. Его с коллегами из разных фракций мы зарегистрировали еще в середине июля! И вот ответ – Одесская облгосадминистрация по поводу выделения средств из резервного фонда в Кабмин не обращалась, хотя заседание комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности проводила и ситуацию с засухой признала чрезвычайной», – заявила Плачкова.

По ее словам, оснований для выделения помощи из госбюджета в Минэкономики «не видят».

«Как пишет мне министр, 15 млн аграрии получили из областного бюджета: по 5 млн – на удешевление стоимости электроэнергии для орошения, стоимости семян и на частичную компенсацию затрат на содержание коров и овец. А то, что это капля в море, его не волнует. Зато волнует, что сельхозтоваропроизводители Одесчины еще якобы должны государству 2,47 млн за средства, которые выделялись им в 1997-1998 годах. А за период до исторического материализма ничего не должны?» – возмутилась политик.

Народный депутат сообщила, что министр утверждает, что резервный фонд госбюджета формируется не для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в аграрной сфере, а для ликвидации последствий других чрезвычайных ситуаций.

«Да и вообще безвозвратно производителям сельхозпродукции ничего не положено. Поэтому законопроект в Министерстве не поддерживают. Вот такое отношение государства к одной из ключевых отраслей экономики в одной из ключевых областей Украины. Но весь цинизм еще и в том, что чуть больше месяца назад на официальном интернет-представительстве Президента Украины пестрел заголовок, что Зе ожидает от правительства оперативных предложений относительно помощи фермерам и аграриям, пострадавшим от засухи, уже сейчас, а не только на будущее. Так и хочется спросить: Ну что, господин Президент, дождались?» – резюмировала Татьяна Плачкова.

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Автор: УНИАН