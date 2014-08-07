В Ивано-Франковске «Самооборона» демонтировала палаточный городок возле ОГА
14:40, 07 августа 2014Политика
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В Ивано-Франковске сегодня, 7 августа, активисты «Самообороны» демонтировали палаточный городок на площади перед Ивано-Франковской облгосадминистрацией, который стоял здесь со времени Евромайдана.
В Ивано-Франковске палаточный городок решили ликвидировать самостоятельно / Wikipedia
Как передает корреспондент УНИАН, сейчас продолжаются работы по уборке мусора.
Баррикады вокруг помещения были убраны несколько месяцев тому назад. Прохожие положительно восприняли такое решение активистов.
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Председатель облгосадминистрации Андрей Троценко сегодня на брифинге также положительно говорил о решении местных майдановцев, назвав это «хорошим примером для других».
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