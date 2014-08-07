В Ивано-Франковске «Самооборона» демонтировала палаточный городок возле ОГА

Как передает корреспондент УНИАН, сейчас продолжаются работы по уборке мусора.

Баррикады вокруг помещения были убраны несколько месяцев тому назад. Прохожие положительно восприняли такое решение активистов.

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Председатель облгосадминистрации Андрей Троценко сегодня на брифинге также положительно говорил о решении местных майдановцев, назвав это «хорошим примером для других».