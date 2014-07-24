США возложили ответственность за сбитый малайзийский авиалайнер на Путина

Об этом заявила на брифинге заместитель пресс-секретаря Государственного департамента США Мари Гарф, передает "Радио Свобода".

По ее словам, ответственность за это лежит на президенте России Владимире Путине, и не только за это, но и за каждый инцидент, имевший место в течение конфликта в Украине.

«Я думаю, это совершенно понятно», – повторила Гарф в ответ на уточняющий вопрос, на самом ли деле она имела в виду возложить вину на Путина.

По ее словам, возвращаясь к сбитию авиалайнера, США уже публично изложили очень убедительные факты и продолжают рассекречивать максимально возможное количество данных.

При этом, сказала пресс-секретарь, США очень откровенны в оценках того происходящего. «Россияне уже множество раз врали о том, что происходит. Они говорили, что в Крыму нет их войск, когда они были там повсюду. Поэтому к ним уже нет никакого доверия», – отметила Гарф.

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«Мысль о том, что они, – сказала пресс-секретарь о тех, кто сбил авиалайнер, – сбили уже больше десятка самолетов и вертолетов, только этот один не сбивали, также не выдерживает испытания на здравый смысл».

Гарф отметила, что расследование относительно того, кто конкретно и лично сбивал лайнер, в США продолжается. Но теперь, сказала она, США не раскрывают всех своих источников и методов, потому что хотят быть в состоянии выяснять такие вещи и в будущем, если похожие трагедии будут происходить на востоке Украины опять.

На дальнейшие уточняющие вопросы журналистов Гарф снова ответила прямо: «Российские сепаратисты, которые, по нашему убеждению, запустили эту ракету, не могли действовать там без поддержки президента России Владимира Путина и российского правительства, не могли получить вооружений без поддержки президента Путина и российского правительства. Они бы не делали этого там, и точка. Они не могли выстрелить из SA-11 (западное название комплекса ПВО «Бук») без поддержки президента Путина и российского правительства. Да, прямая ответственность на них».

О действиях сепаратистов пресс-секретарь еще раз выразила мнение США: «Они могли целиться в гражданский авиалайнер, они могли целиться в украинский военный самолет, что они сделали уже больше десяти раз. Но в любом случае они, и это очевидно, пытались убить людей при помощи SA-11».

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Самолет авиакомпании «Малазийские авиалинии», следовавший рейсом MH17 Амстердам (Нидерланды) – Куала-Лумпур (Малайзия), претерпел крушение 17 июля на востоке Украины. Погибли 298 человек.

СБУ начала уголовное производство по статье «теракт». Кроме того, СБУ опубликовала записи разговоров пророссийских боевиков, из которых следует, что самолет сбили именно их люди. СБУ также заявляет, что имеет также доказательства, что доставленными для этого из России зенитно-ракетными комплексами «Бук» руководили российские военные специалисты, а также беспрекословные доказательства прямой причастности Главного разведывательного управления и Федеральной службы безопасности России к сбитию авиалайнера.

Россия вместо этого сразу начала делать заявления, которые имели целью возложить вину за гибель самолета на Украину, вплоть до намеков или даже прямых обвинений, что его сбили украинские военные.