На месте падения "Боинга-777" начался пожар
15:18, 21 июля 2014Политика
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На месте катастрофы самолета "Боинг-777" возник пожар.
REUTERS
Об этом сообщает "Украинская правда".
Огонь уничтожает вещи погибших. По предварительной информации, возгорание было вызвано погодными условиями.
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Как сообщал УНИАН, 17 июля в небе над Донецкой областью поддерживаемые Россией террористы сбили самолет "Boeing-777" Malaysia Airlines, выполнявший рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса «Бук», поставленного террористам из России.
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