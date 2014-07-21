На месте падения "Боинга-777" начался пожар

На месте катастрофы самолета "Боинг-777" возник пожар.

Об этом сообщает "Украинская правда". Огонь уничтожает вещи погибших. По предварительной информации, возгорание было вызвано погодными условиями. Читайте такжеСпасатели нашли 282 тела погибших в катастрофе Boeing-777 Как сообщал УНИАН, 17 июля в небе над Донецкой областью поддерживаемые Россией террористы сбили самолет "Boeing-777" Malaysia Airlines, выполнявший рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса «Бук», поставленного террористам из России.

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