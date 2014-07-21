На Банковой проведут акцию с просьбой объявить траур по погибшим в Луганске

По словам организаторов, власть и многие украинские СМИ закрывают глаза на масштабы трагедии, развернувшейся в Луганске.

Акция возле Администрации Главы государства состоится 22 июля в 10 утра.

В настоящий момент в Луганске ежедневно гибнут десятки мирных граждан, на улицах города лежат трупы людей, погибших от снарядов боевиков.

Каждый день в результате артиллерийских ударов разрушаются школы, музеи, жилые дома. Тем не менее, в стране до сих пор не объявлен общенациональный траур по погибшим.

По словам волонтеров, акция будет неполитической и не антипрезидентской.

Примут в ней участие волонтеры, общественники и луганчане, вынужденно покинувшие город.

“Мы передадим Петру Алексеевичу обращение с требованием объявить траур по погибшим мирным жителям, а от украинских СМИ потребуем выделять больше времени в новостях и больше полос на страницах газет. В Луганске под обстрелом и в плену у боевиков сейчас находится множество украинских патриотов, на судьбу которых сейчас закрывают глаза. Мы готовы помогать с предоставлением оперативной информации для объективного расследования ситуации и помощи тем, кого еще можно спасти”, - заявляют организаторы, независимые журналисты и участники волонтерской Инициативы "Восток-SOS".

Основная цель акции - предотвратить гуманитарную катастрофу, показать, что Луганск тоже Украина, и его горожане заслуживают такого же внимания, как жители любого другого региона.