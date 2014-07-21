Порошенко обсудил с премьером Нидерландов "более решительные действия" в борьбе с терроризмом

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом шла речь в ходе телефонного разговора Порошенко и Рютте.

В частности, речь шла о возможности применения более решительных действий со стороны ЕС уже на следующей встрече Совета ЕС на уровне министров иностранных дел во вторник, 22 июля.

Также собеседники обсудили насущные вопросы преодоления последствий террористического акта, в результате которого погибли 192 гражданина Нидерландов, которые были на борту рейса МН17.

Рютте поблагодарил Порошенко за все его усилия, а также украинскому народу за сочувствие и необычайную солидарность с голландским народом.

Читайте такжеСпасибо, что убили мою дочь: нидерландец написал письмо Путину, сепаратистам и украинской власти«В Нидерландах все каналы широко показали, как украинцы почтили память погибших и то море цветов и свечей, которое они принесли к Посольству в Киеве. Эти тяжелые времена сблизили наши народы», - заявил премьер-министр Нидерландов.

Он также подчеркнул, что сегодня для него главной задачей является вернуть тела погибших на родину:

«Это то, чего сейчас больше всего хотят все 16 миллионов наших граждан».

Порошенко заверил, что украинская сторона прилагает все возможные усилия для надлежащего возврата всех тел согласно процедуры ИКАО и проведения максимально открытого независимого расследования.