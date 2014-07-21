Армия окружила террористов и разделила их на три группы - советник президента

Об этом в студии «ТСН-Тиждень» заявил советник Президента Юрий Луценко.

«На всех участках АТО десантники, спецназовцы, добровольцы, Национальная гвардия, перешли в решительное наступление. За последние дни мы рассекли враждебную террористическую группировку на три части. Отрезанны Лисичанск и Северодонецк, а также Луганская область отрезана от Донецкой», - сообщил политик.

По его словам, военные утверждают, что окружили террористов и готовы завершать операцию.

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«Сегодня активно работают Генеральный штаб, Министерство обороны, Министерство внутренних дел и Национальная гвардия. В течение предыдущей недели были подтянуты резервы и произошла перегруппировка войск», - сказал Луценко.

Политик также отметил высокий боевой дух наших военных.

«Я видел подъем во всех частях, потому что каждый взятый населенный пункт, каждый перекрытый путь отступления террористам наполняет бойцов уверенностью в том, что до конца этой войны уже недалеко», - сказал Луценко.

Он снова подчеркнул, что руководство страны постоянно принимает меры по усилению безопасности наших военных.

«Те, кто не выполняют таких указаний в частях - попадают под уголовное преследование», - заверил советник Президента.