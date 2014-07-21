Силы АТО уничтожили штурмовую группу боевиков под Луганском - Тимчук
На Донетчине в течение дня позиции сил АТО, расположенные вблизи госграницы, были четыре раза обстреляны российскими военными территории Ростовской области
Об этом на своей странице в Facebook сообщил координатор группы "Информационное Сопротивление" Дмитрий Тымчук.
По его информации, обстрел осуществлялся с самоходной артиллерии и минометов с территории России.
Кроме того, в зоне проведения АТО боевики обстреляли три блокпоста силовиков.
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"Боевиками совершены обстрелы трех блок-постов АТО сил в зоне проведения операции. Обстрелы производились из автоматических гранатометов АГС-17, минометов и стрелкового оружия. Во всех случаях силовики открывали ответный огонь. Данные о потерях уточняются", - отметил Тымчук.
Также Тымчук сообщил, что под Луганском военные уничтожили штурмовую группу боевиков.
"Боевики попытались выбить подразделение АТО с блок-поста возле Луганска, но штурм был отбит, а штурмовая группа террористов - уничтожена", - написал он.