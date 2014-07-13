Задержанные СБУ по подозрению в терроризме украинцы, действовали по указанию РФ

Об этом сообщил пресс-секретарь информационного центра СНБО Андрей Лысенко. "160 граждан Украины подозреваются в терроризме, массовых беспорядках и контрабанде оружия. Большинство из них, и это уже доказано, действовали по указанию специальных служб России", - сказал Андрей Лысенко.

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По его словам, следователи СБУ начали досудебное расследование по уголовным производствам в отношении 16 граждан России, причастных к деятельности спецслужб РФ. Кроме того, 72 гражданина Украины подозреваются в посягательстве на конституционный строй и территориальную целостность Украины, в государственной измене и диверсиях.

Также Андрей Лысенко сообщил, что в рамках расследования фактов финансирования терроризма СБУ заблокировала 25 счетов на общую сумму 50 млн грн и изъяла около 22 млн грн наличными. СБУ подозревает, что эти средства предназначались для вербовки наемников и выплаты им вознаграждения за убийства украинских военных и мирных жителей, добавил Андрей Лысенко.