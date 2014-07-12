Объявленный в розыск Царев надумал провести пресс-конференцию в Донецке

В Донецке журналистов пригласили на пресс-конференцию объявленного в розыск Генеральной прокуратурой Украины экс-народного депутата, лидера сепаратистского движения «Юго-Восток» Олега Царева, а также пригласили на фуршет «для неформального общения» с ним в гостиницу «Столичная».

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее приглашение и пресс-анонс распространила среди донецких журналистов пресс-служба Царева.

«12 июля в 15.00 состоится пресс-конференция председателя парламента Союза народных республик Новороссии Олега Царева. Тема пресс-конференции: Остановим гуманитарную катастрофу!», - говорится в присланном анонсе.

Также пресс-служба пояснила, что журналисты получат ответы на вопросы: «Сколько детей-беженцев нашли приют в России? Будут ли продолжаться гуманитарные акции Олега Царева и депутатов парламента?», а «по окончании пресс-конференции будет организован фуршет для представителей СМИ для возможности неформального общения».

Как сообщал УНИАН, в отношении экс-депутата от Партии регионов Царева открыто несколько уголовных производств за призывы к сепаратизму.

3 июня Верховная Рада по представлению Генпрокуратуры дала согласие на привлечение Царёва к уголовной ответственности и его арест. Царев объявлен в межгосударственный розыск.

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25 июня в Луганске был создан так называемый Союз народных республик (СНР), в состав которого вошли террористические организации «Луганская народная республика» и «Донецкая народная республика», временный совет союза возглавил Царев.

4 июля председатель СБУ Валентин Наливайченко заявил, что Царев принимал участие в совещаниях с участием высшего руководства РФ по подготовке террористических актов на территории Украины и аннексии Крыма.