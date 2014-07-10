СБУ ликвидировала группу диверсантов, которая планировала захватить власть в Одессе

В сообщении пресс-центр СБУ говорится о том, что задержан организатор преступной группы, гражданин России Александр Якименко и соорганизатор, гражданин Украины Юрий Трофимов.

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"Спецслужбы России создали и глубоко законспирировали сеть резидентуры. Планировали захватить власть и создать так называемую марионеточную "Одесскую народную республику"", - сообщили в ведомстве. По данным СБУ, штаб резидентуры насчитывал до 50 человек. Каждый имел свое задание в спланированном мятеже. Был готов план силового захвата власти, действий боевых групп, которые ждали сигнала из России.

"Преступники-организаторы планировали задействовать 7 боевых групп для диверсий на объектах жизнеобеспечения в Одесской области. Готовились террористические акты в отношении должностных лиц, иностранных граждан. Провокаторы должны были подстрекать искусственные конфликты между жителями области", - говорится в сообщении.

Во время обыска силовики изъяли у задержанных напечатанные в России рекомендации по разведывательной подготовке, детальные топографические карты с пометками дислокации военных и стратегических объектов области, данные о системах защиты, руководителях области.

Кроме того, сотрудники СБУ изъяли списки боевиков из числа жителей региона с их детальными диверсионными задачами, а также нашли документы со сметой диверсантов, которые свидетельствуют о финансировании сети из России, и расписки о получении денежных средств.

Также во время обысков в домах задержанных изъят арсенал оружия - боевые и травматические пистолеты, патроны.

СБУ устанавливает и задерживает сообщников диверсантов.