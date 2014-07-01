Группа боевиков просит создать коридор, чтобы выйти из окружения

Группы боевиков в зоне АТО просят украинских силовиков создать коридор для того, чтобы они могли выйти.

Об этом "Украинской правде" сообщил офицер пресс-центра АТО Алексей Дмитрашковский.

"Сейчас ведутся переговоры с группой самообороны Донбасса, которые хотят выйти из окружения. Численность их пока неизвестна", - сказал Дмитрашковский.

"Вчера пришлось вывести троих человек, должно было быть четверо, но один не смог выйти. Есть одиночные случаи перехода", - добавил он.

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"Мы их сейчас просто выпускаем, проверяем и даем возможность выйти", - ответил представитель пресс-центра АТО.

Дмитрашковский не смог назвать конкретные города, из которых выходят боевики.

Представитель АТО также сообщил, что "сейчас наносятся авиаудары по стратегическим объектам врага, по сосредоточению боевой силы, по складам вооружения и техники".

Как известно, прошлой ночью президент Петр Порошенко принял решение о возобновлении АТО на Донбассе.