За сутки боевики семь раз атаковали позиции украинских силовиков - Минобороны
17:16, 26 июня 2014Политика
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Обстановка в районе проведения антитеррористической операции остается напряженной.
Reuters
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минобороны, несмотря на объявление украинской стороной режима прекращения огня, незаконные вооруженные формирования продолжают обстреливать блокпосты и совершать вооруженные нападения на колонны подразделений силовых структур Украины в Донецкой и Луганской областях.
Читайте такжеТеррористы напали на милиционеров возле аэропорта в ЛуганскеВ частности, согласно сообщению, в течение суток террористы совершили семь обстрелов блокпостов и позиций подразделений ВС Украины в районе населенных пунктов Славянск, Кривая Лука, Краматорск.
Ранее уже сообщалось, что боевики атаковали Краматорский аэродром.
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