За сутки боевики семь раз атаковали позиции украинских силовиков - Минобороны

17:16, 26 июня 2014
Политика
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Обстановка в районе проведения антитеррористической операции остается напряженной.

Reuters

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минобороны, несмотря на объявление украинской стороной режима прекращения огня, незаконные вооруженные формирования продолжают обстреливать блокпосты и совершать вооруженные нападения на колонны подразделений силовых структур Украины в Донецкой и Луганской областях.

Читайте такжеТеррористы напали на милиционеров возле аэропорта в ЛуганскеВ частности, согласно сообщению, в течение суток террористы совершили семь обстрелов блокпостов и позиций подразделений ВС Украины в районе населенных пунктов Славянск, Кривая Лука, Краматорск.

Ранее уже сообщалось, что боевики атаковали Краматорский аэродром.

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