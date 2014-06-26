За сутки боевики семь раз атаковали позиции украинских силовиков - Минобороны

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минобороны, несмотря на объявление украинской стороной режима прекращения огня, незаконные вооруженные формирования продолжают обстреливать блокпосты и совершать вооруженные нападения на колонны подразделений силовых структур Украины в Донецкой и Луганской областях.

Читайте такжеТеррористы напали на милиционеров возле аэропорта в ЛуганскеВ частности, согласно сообщению, в течение суток террористы совершили семь обстрелов блокпостов и позиций подразделений ВС Украины в районе населенных пунктов Славянск, Кривая Лука, Краматорск.

Ранее уже сообщалось, что боевики атаковали Краматорский аэродром.