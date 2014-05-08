СМИ: Радикалы снова захватили горсовет Мариуполя, силовики покидают территорию

Как сообщает издание 0629, сначала пророссийские митингующие, заведенные тремя наиболее активными женщинами, двинулись в наступление на мэрию. Сотрудники милиции дали несколько автоматных очередей в воздух, и активисты разбежались врассыпную. Но было похоже, что они будут периодически повторять свои попытки захватить здание.

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В 18.40 над зданием горсовета был вновь установлен флаг сепаратистов.