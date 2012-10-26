Задержанного журналиста помогли освободить коллеги и наблюдатели ОБСЕ (видео)

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщается в информации, размещенной на сайте «МВ».

Согласно сообщению, вчера, 25 октября, "около 8.40 утра работники мелитопольской милиции противоправно насильственно задержали генерального директора медиа-холдинга «МВ», известного в Мелитополе журналиста Михаила Кумока".

После задержания М.Кумока, в горотдел милиции эвакуатором был доставлен автомобиль, отвозивший в Крым газеты, которые были отпечатаны в типографии холдинга. При этом машина была повреждена – степень повреждений будет уточнена экспертами страховой компании, сообщается на сайте.

"Присутствовавший при инциденте начальник мелитопольской милиции Дмитрий Касай отказался общаться с журналистами. Об инциденте оперативно узнали коллеги, участники выборного процесса, наблюдатели ОБСЕ. Общие активные действия оказались результативными: М. Кумок освобожден, автомобиль передан законным владельцам», - сообщает сайт МВ.

В ГУ МВД Украины в Запорожской области сегодня УНИАН подтвердили информацию об инциденте. Отдел связей с общественностью Запорожского главка милиции на официальном сайте ведомства разместил информацию о том, что «руководитель ГУ МВД Украины в Запорожской области Владимир Серба дал указание немедленно провести проверку правомерности действий сотрудников Мелитопольского горотдела милиции по отношению к генеральному директору «МВ-холдинга» Михаилу Кумоку».

По данным ОСО, в Мелитополь уже направлены сотрудники инспекции по личному составу ГУ МВД Украины в Запорожской области.

Согласно сообщению ОСО, основанием для проведения проверки правомерности действий сотрудников Мелитопольского горотдела милиции, стало обращение НСЖУ «с требованием провести проверку по факту грубого давления на мелитопольскую типографию медиа-холдинга «МВ» и избиения ее руководителя М.Кумока".