Украинская партия собрала прикарпатскую организацию на вече

Сегодня Ивано-Франковская краевая организация Украинской партии на праздничном вече по случаю 19-й годовщины Независимости Украины в областном центре презентовала свою политическую силу.

Как передает корреспондент УНИАН, на вече прибыли члены и сторонники Украинской партии со всех районов и городов Прикарпатья. В начале вече зачитали клятву члена партии.

Профессор международного института при ООН Богдан СУШИНСКИЙ отметил, что на 19-ом году Независимости Украина «находится в ситуации, как на последнем рубеже, когда опять нужно ее защищать». Он призвал объединиться всем патриотам вокруг Украинской партии, чтобы «вся Украина почувствовала, что пришла новая политическая сила, которая обеспечит достойное будущее независимой Украины».

Доцент национального университета Прикарпатья имени Василия Стефаника Игорь КОВАЛЬ назвал сегодняшний день «первым днем к президентскому Олимпу лидера Украинской партии Игоря НАСАЛИКА». По его словам, наконец-то в Украине есть партия, которая «распрямляет согнутый позвоночник Украинского государства».

По мнению председателя Украинской партии И.НАСАЛИКА, мы отказываемся от вождизма в партии, и я как председатель уже распорядился передать свои полномочия Центральному совету партии, - отметил лидер УП. – Вождизма у нас не будет. А государство начинается с села, поселка и каждого из нас. Потому Украинская партия дает политический инструмент, чтобы привести людей-патриотов к власти, которые бы расценивали власть как тяжелый крест. Мы будем творить и не будем с никем бороться. Украинская партия не вступает ни в какие дебаты с национально сознательными партиями».

И.НАСАЛИК заявил, что его партия рассчитывает на реальные шансы победить на выборах на мэров городов не только в Ивано-Франковской, Львовской, Тернопольской, но и в Кировоградской, Днепропетровской, Хмельницкой и Винницкой областях.

После вече его участники торжественным шествием по городу возложили венки к памятникам Ивану Франко, Степане Бандере, Тарасу Шевченко и Вячеславу Черноволу.

Завершилось празднование концертной программой на Вечевом майдане.