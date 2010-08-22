Министерства блокируют законопроект об усилении ответственности чиновников

Большинство министерств и ведомств не согласовывают законопроект об усилении ответственности чиновников.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственного комитета по вопросам регуляторной политики и предпринимательства.

«Министерства и ведомства блокируют законопроект Госкомпредпринимательства, который усиливает ответственность чиновников. Его в который раз не согласовывают Минюст, Минфин, Минэкономики и Антимонопольный комитет, которые считают предложенное в проекте наказание для госслужащих чрезмерным», - отмечают в пресс-службы комитета. При этом Главгосслужба, Минтруда и Совет предпринимателей при Кабмине замечаний к нему не имеют.

В связи с этим комитет обращает внимание руководства государства на нежелание чиновников нести ответственность за собственные действия или бездеятельность. В то же время отсутствие существенного наказания госслужащих за нарушение законодательства и порядка выдачи разрешений и лицензий будет тормозить проведение кардинальной дерегуляции, на которой настаивают Президент и премьер-министр.

Разработанным Госкомпредпринимательства законопроектом предусматривается за первое нарушение порядка выдачи разрешительного документа наложение штрафа на чиновника в размере 850 грн., а за повторное на протяжении года – увольнение с должности по решению суда.

Проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности должностных лиц государственных органов» в настоящее время находится на согласовании в министерствах и ведомствах.