Нафтогаз и Газпром начали новый раунд переговоров по созданию СП

"Газпром" и НАК "Нафтогаз Украины"приступили к новому раунду переговоров о создании совместного предприятия (СП) в рамках стратегического сотрудничества компаний, говорится в сообщении российского газового холдинга. Как сообщает РИА Новости, в пятницу в Москве состоялась рабочая встреча председателя правления ОАО "Газпром"Алексея Миллера и министра топлива и энергетики Украины Юрия Бойко. "На встрече речь шла о развитии стратегического партнерства компаний, начат новый раунд переговоров о создании совместного предприятия ОАО "Газпром" и НАК "Нафтогаз Украины", - говорится в сообщении.