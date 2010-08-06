Министр о лесных пожарах, умышленных поджогах, водителях и окурках

В Министерстве внутренних дел Украины подозревают, что пожары в Днепропетровской области возникают из-за умышленных поджогов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом министр внутренних дел Анатолий МОГИЛЕВ заявил сегодня на встрече с Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ. Главной темой встречи стала борьба с лесными пожарами и меры, принимаемые для предупреждения их возникновения.

А.МОГИЛЕВ доложил главе государству, что в связи с неблагоприятными погодными условиями ситуация на сегодняшний день сложная, но наибольшую тревогу вызывает Днепропетровская область. При этом он заметил, что есть основания считать, что поджоги в Днепропетровской области осуществляются умышленно, поскольку очаги возгорания возникают в одном определенном месте.

«Мы задействовали там 300 военнослужащих внутренних войск. Они вместе с работниками лесничества тщательным образом обследуют территорию для выявления лиц, которые могут быть к этому причастны», – сообщил министр и добавил, что «вся необходимая работа проводится в нужном объеме».

А.МОГИЛЕВ доложил, что ГАИ получило жесткое поручение о прекращении допуска в лесные массивы на отдых людей. Также проводится разъяснительная работа с гражданами, проживающими вблизи лесов. «Кроме Днепропетровской области ситуацию мы пока удерживаем», – заверил министр. Он напомнил, что вчера возник небольшой пожар в Крыму, но его также ликвидировали «буквально сразу».

Министр внутренних дел сообщил Президенту, что ГАИ проводит разъяснительную работу среди водителей, ведь часто причиной пожаров становятся окурки, которые выбрасываются из окон авто.

Как сообщал УНИАН, 3 августа в Днепропетровской области, в Новомосковском военном лесничестве возник пожар. На сегодняшний день вследствие пожара сгорели 450 га леса. Ликвидация пожара продолжается.

Прокурор Днепропетровской области возбудил уголовное дело в отношении директора военного лесхоза по факту служебной халатности, повлекшей тяжелые последствия, согласно ч.2 ст.367 Уголовного кодекса Украины.