Медведько надел розовые очки: оптимистичный вывод из жутких фактов

Генеральный прокурор Украины Александр МЕДВЕДЬКО заявляет о постоянной тенденции к снижению уровня преступности в государстве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.МЕДВЕДЬКО сказав во время заседания коллегии Генпрокуратуры, которое проходит сегодня в Киеве.

«Анализ состояния преступности свидетельствует о постоянной тенденции к снижению уровня подавляющего большинства преступлений в государстве», - заявил он.

По словам генпрокурора, речь идет об уменьшении количества наиболее опасных преступлений: умышленных убийств, случаев нанесения тяжких телесных повреждений, грабежей и разбоев.

«Особо тяжких преступлений зарегистрировано на 11% меньше. Улучшилось раскрытие практически всех отмеченных деяний, за исключением грабежей», - констатировал А.МЕДВЕДЬКО.

По его мнению, эти данные за первое полугодие подтверждают то, что в целом органы прокуратуры совместно с другими правоохранительными органами «своевременно и адекватно реагировали на проблемы, имеющие место в этой сфере».

«Вместе с тем, мы реально оцениваем ситуацию и четко видим насущные проблемы, которые требуют безотлагательного вмешательства», - подчеркнул А.МЕДВЕДЬКО.

Он сообщил, что в 2,5 раза возросло количество зарегистрированных краж, а уровень их раскрытия снизился. Кроме того, по словам генпрокурора, за полгода на 38% больше совершено также тяжких преступлений.

«Показательны данные относительно динамики отдельных видов краж. Так, число краж с дач и садовых домов возросло почти в четыре раза. Вдвое больше зарегистрировано краж из карманов, у пассажиров, из автомобилей, поездов, баз и магазинов. На 72% больше зарегистрировано краж из квартир, что особенно нас тревожит», - сказал генпрокурор.

Также А.МЕДВЕДЬКО сообщил, что в Херсонской области совершено на 340% больше преступлений, чем в прошлом году, в Черниговской – на 140%, в Крыму – на 190%, а в Тернопольской области за полгода совершено вдвое больше преступлений, чем в 2009 году.