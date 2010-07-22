Подготовка к ЕВРО: 6 млн. из бюджета на памятник освободителям Донбасса

Кабинет министров внес изменения в собственные постановления о Государственной целевой программе подготовки и проведения в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу (от 14 апреля в 2010 г.) и о финансировании этой программы за средства Стабилизационного фонда (от 2 июня в 2010 г.). В частности в программе подготовки к футбольному чемпионату появился такой пункт: “строительство зоны гостеприимства УЕФА на прилегающей к стадиону "Донбасс-Арена" территории в рамках проекта “Реконструкция монумента "Твоим освободителям, Донбасс" с комплексным благоустройством территории, прилегающей к парку культуры и отдыха...” Как отмечено в документе, на эту часть подготовки к Евро-2012 Кабмин в текущем году выделит 6 миллионов гривен из государственного бюджета.

Также в ведомстве Николая Азарова решили дополнительно позаботиться о закупке троллейбусов и автобусов, реконструкции и капитальном ремонте линий общественного транспорта и о сооружении автовокзалов для перевозки авиапассажиров в городах, которые будут принимать Евро-2012. В целом на эту статью в текущем году предусмотрены бюджетные расходы в сумме более 2,5 миллиардов гривен, в 2011 году – 1,9 млрд., в 2012 году – 771 миллион гривен.

Соответствующее постановление правительства №539 за подписью премьер-министра Николая Азарова опубликовано на официальном сайте Верховной Рады.