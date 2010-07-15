Голосование за отставку Довгого – срежиссированный фарс?

Постановка на голосование вопроса о включении в повестку дня Киевсовета отставки секретаря Киевсовета Олеся Довгого – совместная пиар-акция команды Черновецкого и фракции БЮТ. Об этом заявил один из лидеров Блока Кличко в Киевсовете, председатель Украинской селянской демократической партии Дмитрий Андриевский.

«Киевская власть нуждается в обновлении, и осуществить его возможно только путем выборов Киевсовета. А провокация голосования за отставку Довгого была хорошо срежиссированным фарсом», - отметил политик.

По мнению Андриевского, решение об отставке секретаря Киевсовета не должно вноситься спешно на последнем пленарном заседании.

«Предложение поддержали лишь 19 депутатов. И киевляне могли наглядно убедиться, кто в Киевсовете играет в политические игры, а кто системно работает», - подчеркнул политик.

По словам Андриевского, позиция БЮТ – инициатора отставки секретаря Киевсовета – вызывает удивление.

«За недоверие Довгому проголосовали лишь четыре депутата от БЮТ. При том, что во фракцию входит 32 человека, и это вторая по численности фракция Киевсовета. Последовательную позицию в этом вопросе продемонстрировал лишь Блок Кличко», - резюмировал политик.