Азаров: надо один раз взяться – и сделать навсегда надежную защиту

Правительство должно разработать комплексную государственную программу по предупреждению разрушительных последствий стихийных бедствий.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабинета министров Украины, об этом премьер-министр Николай АЗАРОВ заявил в Черновицкой области, куда прибыл для ознакомления с ходом ликвидации последствий наводнения, которое произошло на Буковине в результате сильных дождей.

"Нужно взяться за дело так, чтобы за 5-6 лет вообще устранить угрозы таких разрушительных последствий. Один раз взяться – и сделать навсегда надежную защиту для людей, сооружений, сельскохозяйственных угодий”, - сказал Н.АЗАРОВ.

"Я хочу на месте разобраться, как область реагирует на чрезвычайную ситуацию. Одно дело видеть справки, другое – увидеть все своими глазами. В то же время я хочу лично посмотреть, что было сделано после наводнения 2008 года, какие выводы сделала для себя местная власть, и почему ситуация повторяется", - сообщил Н.АЗАРОВ.

Премьер-министр сообщил, что его задача во время пребывания на пострадавших от наводнения территориях: оценить ход работ, уровень координации действий между местной властью и Министерством чрезвычайных ситуаций, оценить ущерб, определиться с тем, какая помощь со стороны государства необходима Черновицкой области.

Н.АЗАРОВ во время рабочей поездки в Черновицкую область примет участие в оперативном совещании штаба по ликвидации последствий стихийного бедствия в регионе и посетит пострадавшие территории, в частности село Маршинцы Новоселицкого района, где подтоплены дома и наводнение снесло единственный мост, соединявший два района области.

В рабочей поездке премьер-министра сопровождают министр по вопросам чрезвычайных ситуаций Нестор ШУФРИЧ и председатель облгосадминистрации Черновицкой области Михаил ПАПИЕВ.