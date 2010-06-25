ПАСЕ: так называемые "харьковские соглашения" не прошли обсуждение

Содокладчики Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по Украине Ренате ВОЛЬВЕНД и Майлис РЕПС призывают власть и участников коалиции в Верховной Раде придерживаться процедуры при принятии законов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом идет речь в их информационной записке по результатам визита в Украину 1-4 июня этого года, текст которой содержится на сайте Мониторингового комитета ПАСЕ.

“Мы хотели бы призвать власть и политические силы в правящей коалиции полностью уважать парламентскую процедуру как формально, так и по духу”, - отмечается в документе.

Содокладчики обратили внимание на тот факт, что не все документы, которые принимаются в парламенте в последнее время, проходят достаточное обсуждение и изучение. Одним из ярких примеров одобрения документов без обсуждения Р.ВОЛЬВЕНД и М.РЕПС назвали ратификацию так называемых “харьковских соглашений” о продлении на 25 лет аренды порта в Севастополе для российского Черноморского флота в обмен на уменьшение цен на газ.

Содокладчики отметили, что реформы, в которых нуждается Украина, в том числе для выполнения своих обязательств перед Советом Европы, требуют консенсуса в обществе.