Телеканалы: от имени Нацсовета пришла сомнительная анонимная бумага

На “5-ом канале” сомневаются, что Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания самостоятельно подготовил заявление о нарушении во время подведения итогов конкурса 27 января 2010 года, в котором «ТВі» и «5-й канал» получили дополнительные частоты вещания, и отрицает факты, изложенные в заявлении.

Об этом говорится в переданном УНИАН “5-м каналом” Возражении на заявление Национального совета.

На телеканале считают, что вообще заявление, которое было сегодня обнародовано от имени Нацсовета по телерадиовещанию, таким быть не может.

“В соответствии с Законом Украины “О телевидении и радиовещании” и Законом Украины “О Национальном совете Украины” Национальный совет Украины состоит из 8 (восьми) членов. На сегодняшний день назначены всего 3 (три) члена Национального совета”, – говорится в возражении.

Кроме того, подчеркивают на “5-й канал”, первые два пункта результатов служебного расследования почти тождественны административному иску об отмене решений о выдаче лицензий от 11 февраля 2010 г., поданного ООО ТРК “Кино ТВ” в Окружной административный суду г. Киева, который “ставит под сомнение самостоятельность подготовки результатов служебного расследования аппаратом Национального совета”.

В Возражении “5-й канал” опровергает все пункты нарушений, изложенные в заявлении Нацсовета. Так, в числе прочего, отмечается, что безосновательной является ссылка на постановление Окружного административного суда г. Киева по делу №2а-16259/09/2670 от 16 декабря 2009 года, как на правовое препятствие в принятии решения о предоставлении частот, поскольку на момент подведения итогов конкурса Национальный совет не получал официально никаких требований, которые бы обрели законную силу, и которыми бы устанавливались какие-либо запреты на проведение заседаний. Более того, это постановление Окружного административного суда Киева было признано незаконным, а потому было отменено Киевским апелляционным админсудом, который по этому поводу вынес решение от 4 марта 2010 года.

“В любом случае лицо не может быть привлечено к какой-либо ответственности за невыполнение акта, который не соответствовал законодательству, и по этому поводу судом принято соответствующее постановление”, - говорится в заявлении.

Также на “5-ом канале” отмечают, что посылание на факты проведения 27 января 2010 года внеочередного заседания и принятия Национальным советом решения при отсутствии кворума являются безосновательными и не соответствуют действительным обстоятельствам дела.

Так, на телеканале утверждают, что 27 января 2010 года не проводилось внеочередное заседание Национального совета, созванное по требованию трех членов НС. В соответствии с протоколом заседания №48 от 16.12.2009-27.01.2010, в заседании, которое проводилось 16.12.2009 года, был объявлен перерыв, а уже 27.01.2010 года указанное заседание было продолжено.

В Отрицании отмечается, что принятые 27.01.2010 года решения были вынесены при наличии необходимого кворума, поскольку законодательство признает неправомочным те заседания Национального совета, на которых присутствовали меньше шести его членов. Однако закон не содержит требований о необходимости присутствия членов Национального совета в количестве не меньше шести лиц во время всего заседания.

Также на “5-ом канале” отмечают, что в соответствии с законодательством в случае, если на момент открытия в заседании Национального совета присутствовали шесть и больше его членов, но в процессе проведения заседания, в том числе после объявления перерыва, их количество уменьшилось, это не влечет за собой таких последствий как признание заседания неполномочным, ведь законодательство таких последствий не содержит.

Определенные правовые последствия могут существовать лишь относительно принятия решений, ведь при отсутствии по меньшей мере пяти голосов членов Национального совета решение совета будет считаться не принятым.

Но открытое с соблюдением необходимого кворума заседание должно быть проведено Национальным советом в предусмотренном законодательством порядке, поскольку закон не допускает его автоматическое завершение в связи с недостаточностью кворума.

Из прилагаемой к материалам дела копии протокола №48 от 16.12.2009-27.01.2010 следует, что во время открытия заседания 16.12.2009 года на нем присутствовали члены Национального совета Андрей МИРОШНИЧЕНКО (председатель), Юрий ПЛАКСЮК, Оксана ГОЛОВАТЕНКО, Игорь КУРУС, Татьяна ЛЕБЕДЕВА, Виктор ПОНЕДИЛКО, Виталий ШЕВЧЕНКО. Таким образом, на заседании присутствовали члены Национального совета в количественном составе, соответствующем Закону.

После возобновления заседания 27.01.2010 года в заседании приняли участие шесть членов Национального совета, а именно А.МИРОШНИЧЕНКО, Ю.ПЛАКСЮК, В.ПОНЕДИЛКО, Т.ЛЕБЕДЕВА, Татьяна МОКРИДИ, а также В.ШЕВЧЕНКО, который появился на заседание с опозданием, что также подтверждается протоколом.

“Поэтому говорить об отсутствии полномочий у Национального совета для принятия решений является безосновательным – вопрос полномочности заседания проверялся Национальным советом в его начале, когда и было установлено наличие достаточного кворума для проведения заседания”, - говорится в Отрицании.

В документе отмечается, что факты, изложенные в большинстве пунктов заявления Национального совета относительно зафиксированных нарушений во время подведения итогов конкурса 27 января 2010 года, в котором «ТВі» и «5-й канал» получили дополнительные частоты, вообще не имеют отношения к порядку проведения конкурса, подведения его итогов и принятия решения от 27.01.2010 года, поскольку имели место после 27.01.2010 года.

С подобным заявлением выступил также телеканал «ТВі». В частности, генеральный директор канала Николай КНЯЖИЦКИЙ также отрицает аргументы Нацсовета по телерадиовещанию о незаконности конкурса. Более того, он обратил внимание на то, что заявление Нацсовета, по сути, является анонимным документом.

“Если бы под ним стояли подписи членов Нацсовета, телеканал «ТВі» подал бы на них в суд за распространение информации, не соответствтующей действительности”, - отметил Н.КНЯЖИЦКИЙ.

Как сообщал УНИАН, сегодня Нацсовет по телерадиовещанию распространил заявление, в котором настаивал на ряде нарушений во время конкурса на получение дополнительных частот.

В одиннадцати пунктах заявления описаны конкретные нарушения при проведении конкурса.

Нацсовет заявил, что этот конкурс можно считать незаконным.

“Национальный совет с учетом изложенного выше и по результатам внутреннего служебного расследования четко заявил свою позицию в суде – конкурс проведен непрозрачно и с грубыми нарушениями действующего законодательства”, – сказано в заявлении.