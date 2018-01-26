Прославившаяся пикантными снимками экс-зам Авакова нашла себе новую работу
Известная своими пикантными снимками экс-замминистра МВД с 26 января работает в UN Women Ukraine.
Экс-заместитель Авакова Анастасия Деева, уволенная в декабре прошлого года, нашла новую работу в ООН.
На своей странице в Facebook она написала, что с 26 января работает в украинском представительстве структуры ООН по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин (UN Women Ukraine).
"Я так взволнована и горжусь тем, что начала этот проект с удивительной командой UN Women Women Ukraine!", - говорится в сообщении Деевой.
Как сообщал УНИАН, 27 декабря Кабинет министров Украины уволил заместителя министра внутренних дел по вопросам европейской интеграции Анастасию Дееву.
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Деева была назначена заместителем главы МВД по вопросам евроинтеграции согласно распоряжению Кабинета министров № 806-р от 26 октября 2016 года.
Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко сообщала, что назначение 24-летней заместительницы главы МВД прошло с нарушением.
"Заместителя министра по вопросам евроинтеграции, несмотря на процедуру, не согласовали с профильным вице-премьером по вопросам евроатлантической интеграции. Процедура назначения прошла вне конкурса", - говорится в ее сообщении.
Также Геращенко подчеркнула, что в анкете явно указаны недостоверные данные.
Напомним, в сети нашли откровенные фото Деевой, которые вызвали бурную реакцию.