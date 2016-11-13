Зама Авакова назначили с нарушением – Геращенко
14:21, 13 ноября 2016Политика
13989 2
Назначение 24-летней заместительницы главы МВД Арсена Авакова Анастасии Деевой произошло с нарушением.
Анастасия Деева не воспринимает назначение как привилегию / facebook.com/anastacia.frank
Об этом на своей странице в Facebook написала первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.
Читайте такжеУ Авакова заявили, что переписка Суркова с планом по развалу Украины аутентичная
"Заместителя министра по вопросам евроинтеграции, несмотря на процедуру, не согласовали с профильным вице-премьером по вопросам евроатлантической интеграции. Процедура назначения прошла вне конкурса", - говорится в ее сообщении.
Также Геращенко подчеркнула, что в анкете явно указаны недостоверные данные.
Как сообщал УНИАН, управлять вопросами евроинтеграции в МВД отныне будет Анастасия Деева.
Она уже заявила, что свое предназначение не воспринимает как привилегию.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter