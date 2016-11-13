Зама Авакова назначили с нарушением – Геращенко

Об этом на своей странице в Facebook написала первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

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"Заместителя министра по вопросам евроинтеграции, несмотря на процедуру, не согласовали с профильным вице-премьером по вопросам евроатлантической интеграции. Процедура назначения прошла вне конкурса", - говорится в ее сообщении.

Также Геращенко подчеркнула, что в анкете явно указаны недостоверные данные.

Как сообщал УНИАН, управлять вопросами евроинтеграции в МВД отныне будет Анастасия Деева.

Она уже заявила, что свое предназначение не воспринимает как привилегию.