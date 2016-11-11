У Авакова появилась новая 24-летняя зам, свое предназначение она не считает привилегией (видео)

Девушка в политике относительно давно. Еще студенткой по одной из программ прошла стажером в Верховную Раду Украины. Работала с Леонидом Кожарой и Экой Згуладзе, передает ТСН.

Теперь и Аваков узаконил профессиональные отношения с 24-летней сотрудницей.

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Новую замминистра МВД Анастасию Дееву не смущает внимание украинцев к ее возрасту. "Нет, не смущает. Я была к этому абсолютно готова. Мне жаль, что люди так реагируют. Я не хочу создавать кому-то какие-то неудобства, но я уже два года работаю над реформированием Министерства внутренних прав. Это проекты, которые я запустила и еще с нашей командой запустим. Я в них не сомневаюсь. И поэтому, видимо, надо просто пережить", - отметила заместитель министра Авакова.

Анастасия Деева также заявила, что свое предназначение не воспринимает как привилегию. "Я вам расскажу о своих чувствах совершенно откровенно. Как только люди начнут относиться к должности, не как к месту, а начнут относиться как к функции, к тяжелой работе. Государственная служба - не просто какой-то привилегия, а это позиция, на которой нужно работать, реализовывать проекты. Тогда мы сдвинемся с точки", - сказала она.