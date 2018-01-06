Покушение на Осмаева и Окуеву: посол рассказала, почему Британия не рассматривает безвиз с Украиной

Посол Великобритании в Украине Джудит Гоф объяснила, почему ее страна не видит возможностей для визовой либерализации с Украиной в ближайшее время

В интервью "Новому времени", посол заявила, что кроме всего прочего, этот вопрос осложнен недавним прецедентом, когда паспорт гражданина Украины незаконно получил гражданин другого государства - тот самый, который стрелял в чеченских добровольцев АТО Адама Осмаева и Амину Окуеву.

"Мы теперь ждем надлежащего расследования этого факта, чтобы убедиться в том, что процесс выдачи виз в Украине защищенный и безопасный. Поскольку в противном случае либерализация грозит уже Великобритании и безопасности ее граждан", - заявила Джудит Гоф.

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Как известно, сразу же после первого покушения на Адама Осмаева и Амину Окуеву в Киеве, которое состоялось 1 июня, нардеп от "Народного фронта" и член коллегии МВД Антон Геращенко заявлял, что киллер, который напал на них, получил украинские документы в феврале 2016 года.

"Буквально в течение пяти дней он оформил себе паспорт гражданина Украины и загранпаспорт, и справку об идентификационном коде", - утверждал Геращенко.