Выборы Президента в парламенте - не панацея? (эксперты)

Эксперты считают, что граждане должны решать, каким образом должен избираться Президент Украины, - в парламенте или всенародно.

Об этом они заявили в комментарии УНИАН, в ответ на вопрос "Насколько демократическими, с точки зрения мирового опыта, являются выборы Президента в парламенте?".

В частности, Кость БОНДАРЕНКО, директор Киевского института проблем управления им. Горшенина отмечает, что значительное количество европейских стран прошли путь от президентской республики к республике парламентского типа (с ослабленными функциями Президента). Само по себе избрание Президента в стенах парламента не носит никакого негатива, равно как не может быть панацеей от всех бед и проблем. То, каким образом должен избираться Президент, должны решать народ или делегированные им парламентарии. В любом случае, этот момент принципиальным кажется только для Виктора ЮЩЕНКО, а не для общества в целом.

По мнению К.БОНДАРЕНКО, парламентарии, выступающие за ограничение власти Президента, должны предложить такие изменения в Конституцию, чтоб было наглядно понятно: предлагаемая модель является эффективнее нынешней, более прозрачной, с большим коэффициентом полезного действия.

По словам эксперта, оппоненты инициаторов изменений в Конституцию будут акцентировать внимание на ряде моментов, например, на том, что нынешние депутаты не получили от народа мандат на то, чтобы избирать Президента в Верховной Раде. "Если мы живем в демократическом обществе, то правила игры можно менять только цивилизованным способом. Впрочем, парламент имеет исключительное право осуществлять такие изменения", - отмечает К.БОНДАРЕНКО.

Однако, политолог отмечает, что "все-таки необходимо по каждому из принципиальных моментов провести консультации с народом, всенародное обсуждение вопроса, чтобы мнение парламентариев не расходилось с мнениями граждан". "А главный акцент в Конституции необходимо сместить из описания отношений в политическом треугольнике Президент - Верховная Рада - Кабинет министров в сторону новых социальных и общественных отношений - между гражданами. В таком случае Конституция будет носить максимально конструктивный характер", - считает директор института Горшенина.

Профессор политологии, научный директор Школы политической аналитики при НаУКМА Алексей ГАРАНЬ замечает, что «вопрос выборов Президента в парламенте возник не сам по себе, а в контексте возможного создания широкой коалиции. Если говорить об именно создании такой коалиции, то здесь определенные стабилизирующие моменты - объединения усилий во время экономического кризиса".

По словам эксперта, необходимо развести 2 момента: правовой политологический и морально-политический. Если проанализировать из сугубо правовой, политологической точки зрения, то такое может быть. Есть достаточно стабильные страны, где Президент избирается или парламентом, или коллегией, куда входят члены парламента и представители местной власти. Например, такая система действует в Германии, Италии, Чехии, Венгрии и других странах. А есть и негативные примеры – та же Молдова.

А.ГАРАНЬ подчеркивает, что выборы Президента в парламенте – это переход к парламентской модели. Но критика такой модели заключается в том, что необходимо искать рычаги, которые сбалансируют возможное всевластие парламента. Если говорить о Германии и Италии, то это децентрализация страны, мощная роль Конституционного Суда. По словам политолога, основная же критика в том, что "сейчас большинство населения не воспринимают такой идеи и считают, что Президент должен избираться прямыми выборами".

По мнению эксперта, "будет борьба аргументов. БЮТ и ПР будут говорить о важности объединения усилий для преодоления экономического кризиса. А их оппоненты будут отмечать, что опять происходят конституционные изменения в канун выборов без соответствующего мандата избирателей".

Другими вариантами, призванными ограничить возможности для монополизации власти одной политической силой могли бы стать: повышение роли КС, повышение роли регионов и, возможно, создание второй палаты парламента. Во всяком случае, таким является европейский опыт, хотя универсального рецепта нет, и в каждой стране есть свои особенности, отметил А.ГАРАНЬ.

Отвечая на этот вопрос, президент Центра социальных исследований Андрей ЕРМОЛАЕВ отметил: «Учитывая мировой, и в частности, немецкий опыт избрания Президента парламентом, можно сказать, что это – вообще не вопрос демократичности или недемократичности. Это вопрос полномочий Президента, избранного таким способом. Президент, избранный в парламенте, имеет меньшую легитимность, меньший объем полномочий и ответственности. Он не вмешивается в действия исполнительной власти, выполняя сугубо представительские функции".

Если Украина получит такую обновленную политическую модель, то она, по словам эксперта, получит другой механизм ответственности и распределение властных полномочий.

В то же время А.ЕРМОЛАЕВ отметил, что "для того, чтобы достичь компромисса между парламентскими фракциями БЮТ и Партии регионов, необязательно менять Конституцию. Это вызывает невосприятие и избирателей, и экспертов. Если хотите коалицию ради спасения экономики – делайте, но не трогайте Конституцию".

По мнению директора Института глобальных стратегий Вадима КАРАСЕВА, "выборы Президента в парламенте не являются чем-то эксклюзивным и придуманным, не отвечающем формам демократии. Можно вспомнить, что таким образом Президента избирают в Германии, Греции, Италии, Чехии и еще во многих странах, и это не делает эти страны и их политические строи недемократическими. Проблема в другом – проблема в пакете полномочий новоизбранного Президента и в том, при каких условиях и в каком парламенте происходят подобные выборы".

"В Украине это означает трудоустройство Виктора ЯНУКОВИЧА, который устал быть в оппозиции и боится идти на открытые выборы. Это – компенсация В.ЯНУКОВИЧУ за политический пакт между Юлией ТИМОШЕНКО и украинскими олигархами", - заявил В.КАРАСЕВ и подчеркнул, что "в европейских странах Президент, даже избранный в парламенте, выполняет функции духовного лидера. В Украине он еще и является гарантом европейского призвания страны. При всем уважении к В.ЯНУКОВИЧУ – ну какой из него духовный лидер?".

Кроме того, В.КАРАСЕВ особенно подчеркнул, что "изменение конституционного строя, изменение способа выбора Президента нуждается в проведении референдума, поскольку избирается не Президент парламента, а Президент страны. А наш парламент – это клуб политических сил, который по закрытым спискам формируется тремя-четырьмя сверхвлиятельными людьми. Фактически эти лица и будут выбирать Президента. Это ненормально".

Кроме того, по словам политолога, в Украине политическая культура такова, что люди хотят избирать прямо кого-то одного – то ли премьера, то ли президента, чтобы персональную ответственность нес кто-то один. На примере В.ЮЩЕНКО видно, что народ пользуется своей возможностью электорально наказать Президента, если тот не справился со своими обязанностями. "При избрании Президента в нынешнем украинском парламенте мы вместо персональной ответственности перед электоратом, вместо Президента, получим теневое олигархическое политбюро, - говорит В.КАРАСЕВ. - Эти люди неизвестны широкой общественности, а, следовательно – никакой персональной ответственности они не будут нести, никаких гарантий стране предоставить не смогут. Они просто заложат страну за гарантии своих политических амбиций и бизнесов".