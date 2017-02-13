В Кремле отказались комментировать намерение российского писателя Прилепина воевать с Украиной на стороне боевиков

Как передает корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Я не стал бы это никак комментировать. Вы знаете, что есть граждане России, как и граждане других стран: Западной Европы, стран Восточной Европы, которые по различным соображениям, по зову сердца, по иным соображениям – они, действительно, отправляются в эти непризнанные республики, находятся там по различным поводам. Здесь я не хотел бы ничего комментировать. Это факт, который мы констатируем, но комментировать я ничего не хотел бы», - сказал Песков.

Напомним, ранее Прилепин в интервью «Комсомольской правде» заявил, что занял пост заместителя командира одного из батальонов террористической организации «ДНР».