В Кремле отказались комментировать намерение российского писателя Прилепина воевать с Украиной на стороне боевиков
В Кремле отказались комментировать заявление российского писателя Захара Прилепина о намерении воевать «по зову сердца» с Украиной на стороне контролируемых Россией боевиков на Донбассе.
Как передает корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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«Я не стал бы это никак комментировать. Вы знаете, что есть граждане России, как и граждане других стран: Западной Европы, стран Восточной Европы, которые по различным соображениям, по зову сердца, по иным соображениям – они, действительно, отправляются в эти непризнанные республики, находятся там по различным поводам. Здесь я не хотел бы ничего комментировать. Это факт, который мы констатируем, но комментировать я ничего не хотел бы», - сказал Песков.
Напомним, ранее Прилепин в интервью «Комсомольской правде» заявил, что занял пост заместителя командира одного из батальонов террористической организации «ДНР».