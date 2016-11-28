В конкурсе на должность главы Нацагентства по возвращению активов победил Антон Янчук

Как сообщили в пресс-службе правительственного уполномоченного по вопросам антикоррупционной политики, сегодня, 28 ноября, состоялось заседание конкурсной комиссии.

«На заседании конкурсной комиссией рассмотрены обращения и жалобы, которые поступали к ней, а также отобран кандидат на должность главы Национального агентства, а именно Янчук Антон Владимирович», - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, в ноябре 2015 года Верховная Рада приняла закон «О Национальном агентстве Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений». Агентство является центральным органом исполнительной власти со специальным статусом, деятельность которого направляется и координируется Кабмином.

Агентство по запросу правоохранительных органов будет осуществлять поиск активов, как в Украине, так и за рубежом, вести реестр арестованного и конфискованного имущества в уголовных процессах, управлять таким имуществом прозрачным и прибыльным для государства и граждан способом. 1 июля конкурсная комиссия объявила конкурс на должность главы Нацагентства.