Янукович заявляет, что ни с кем не имел разговоров о подавлении Майдана

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время допроса в Святошинском райсуде Киева в режиме видеосвязи в качестве свидетеля по делу пятерых бывших «беркутовцев», обвиняемых в расстреле активистов Майдана в феврале 2014 года.

«Я не имел ни с кем разговоров о подавлении Майдана: ни внутри Украины, ни за ее пределами ни с кем, если говорить о фамилии», - заявил экс-президент.

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«Что касается вопросов, относительно которых я имел разговоры – я имел разговоры об урегулировании политического кризиса, прежде всего это касалось подписания Соглашения о создании зоны свободной торговли с ЕС», - добавил Янукович.

Как сообщал УНИАН, сегодня Святошинский райсуд Киева допрашивает Януковича как свидетеля по делу пятерых экс-«беркутовцев», обвиняемых в расстреле активистов Майдана в феврале 2014 года.