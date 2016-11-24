Нападение на Культурный центр Украины в Москве: в МИД России осудили хулиганские действия
В МИД РФ осудили нападение на Культурный центр Украины на Арбате в Москве и пообещали сообщить о результатах расследования.
Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала на брифинге в Москве, отвечая на вопрос УНИАН.
«Мы осуждаем подобного рода хулиганские действия, где бы они не происходили. Относительно вчерашнего инцидента соответствующий запрос был направлен в правоохранительные органы. Вопрос изучается, и о результатах расследования будет сообщено», - сказала Захарова.
При этом она утверждает, что выходки «радикалов» в отношении российских загранучреждений в Украине «происходят с регулярностью», что напоминает «спланированную кампанию».
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По словам Захаровой, ответа на ноты МИД РФ и информации о результатах расследования российская сторона не получает, в частности, «не услышали» в МИД РФ осуждения от официального Киева в связи с «надругательством над российским флагом депутатом Рады во Львове».
Ранее Министерство иностранных дел Украины заявило решительный протест российской стороне, выразив требование неотложного расследования нападения на Культурный центр Украины в Москве и призвав к публичности судебного приговора всем причастным к его совершению.
23 ноября российские радикалы подожгли флаг Украины на здании Культурного центра Украины и краской из баллончика сделали надпись на фасаде: "Харьков - русский город".